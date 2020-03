'Se fosse para trair, eu trairia com o João Zoli', revela Perlla sobre 'A Fazenda'

A participação polêmica em 'A Fazenda', em 2018, ainda é uma pedra no sapato de Perlla. Em entrevista ao apresentador Bruno de Simone, do programa 'Na Real', no Youtube, a cantora culpou a edição pela acusação de traição e revelou: "Se fosse para trair, eu trairia com o João Zoli, que faz mais o meu tipo. O Chulapa seria o último dos homens com quem eu teria má intenção", confessou a funkeira, que estava ao lado do marido Cássio Castilhol durante o bate-papo.

Perlla ainda contou que aceitou entrar no reality show por motivo financeiro e que sua ida foi uma decisão acertada com Cássio. "Quando a gente entra, a gente nunca sabe o que vai ser passado, editado e por isso nós conversamos e decidimos participar. Eu fui com uma lista das coisas que eu não deveria fazer, mas só que lá dentro da casa ninguém consegue ajustar bem as coisas, é muita pressão", assumiu a cantora que revelou os pedidos do marido: não beber e não usar fio-dental.

"Ela bebeu e usou fio-dental. Foi a pior fase da minha vida. Quando a Perlla estava sóbria tudo bem, mas quando ela bebia, eu não a reconhecia, ficava com vergonha. De terça para quarta, o dia das festas, eu nem dormia. Tinha vergonha de sair de casa", contou Cássio.