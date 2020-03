Sérgio Hondjakoff, o eterno 'Cabeção' de 'Malhação', será pai de um menino. O bebê é fruto do relacionamento dele com Danielle Monteiro. Quem entregou a boa nova foi a mãe do ator, Carmen Lucia. "É menino o filho do Serginho. Vou ser vovó de um príncipe", publicou a matriarca em suas redes sociais.







Ver essa foto no Instagram #oitumtumtum #bateotambor Uma publicação compartilhada por SergioHondjakoff (@serginhohondjakoff) em 3 de Mar, 2020 às 7:22 PST