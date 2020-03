Milton Gonçalves melhora e é transferido para Unidade Semi-Intensiva

O estado de saúde do ator Milton Gonçalves dá sinais de melhora a cada dia e ontem no final da tarde, ele foi transferido para uma Unidade Semi-Intensiva do Hospital Samaritano Barra, na zona oeste do Rio. A informação foi confirmada via um boletim médico.



"O Hospital Samaritano Barra informa que o Sr. Milton Gonçalves foi transferido para a unidade Semi- Intensiva da instituição na tarde de hoje (2/3). O estado de saúde do paciente tem apresentado evolução positiva ao tratamento."



Milton sofreu um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC) no dia 10 de fevereiro e foi levado às pressas ao hospital, onde passou por uma cirurgia. Com o estado de saúde grave, o ator ficou mais de 20 dias recebendo cuidados médicos na UTI da unidade.

No dia anterior da internação, Milton chegou a participar de uma feijoada na quadra da escola Acadêmicos do Salgueiro, na Tijuca, já que estava previsto a sua presença no último carro da agremiação na Sapucaí, no domingo, dia 23 de fevereiro.