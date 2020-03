Na Justiça, jardineiro cobra dívida de R$ 108 mil de craque do Flamengo

Coringa do time do Flamengo, o volante Gerson protege bem a zaga do atual campeão brasileiro, mas quando o assunto é o paisagismo de sua mansão, ele é meio enrolado. A coluna vai contar o imbróglio que envolve uma das áreas recém-reformadas de seu imóvel no Recreio dos Bandeirantes que acabou indo parar na Justiça.



Segundo consta em um processo aberto pelo jardineiro Aleksander Ferreira contra o jogador, em 2017, Gerson contratou o profissional para dar um ar mais arborizado com um jardim vertical dentro de sua casa e um jardim suspenso na entrada e na área da piscina. Todo o serviço foi orçado em R$ 108 mil reais, que seriam pagos com três cheques emitidos em nome do Marco Antônio da Silva, intitulado procurador do atleta.



No entanto, a inicial da ação diz que ao apresentar dois cheques para pagamento do serviço, sendo um no valor de R$ 4,5 mil e outro no valor de R$ 98 mil, o jardineiro acabou sendo surpreendido pela devolução do banco, pois os cheques estavam sem fundos. Aleksander, que nem chegou a depositar o terceiro, ainda tentou conversar com o atleta e seu representante para resolver a pendência de forma amigável. Após tentativas em vão, decidiu acioná-los judicialmente para cobrar o serviço com juros e correções. A ação tramita na vara cível da Barra da Tijuca.