Ex de Marcos Pasquim esclarece beijo no Carnaval: 'tentou e eu não retribuí'

A fisioterapeuta Mariana Brito nos esclareceu sobre o episódio do tal beijo em seu ex-namorado, Marcos Pasquim, no 'Baile da Favorita', no Rio. "Eu estava curtindo com uns amigos e ele estava no mesmo local. Não terminei brigada e não houve traições. Só não compactuava mais com as mesmas ideias. Ele tentou um beijo e eu não retribuí, ele percebeu minha insatisfação. Tanto que saí de lá logo depois do ocorrido e nunca mais nos falamos", afirma Mariana, que também diz que os dois não são inimigos, mas estão longe de serem melhores amigos.