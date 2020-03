Ronnie Von revela sexo pela primeira vez ainda criança e com mulher 30 anos mais velha

Ronnie Von será capa da segunda edição da revista 'O Cruzeiro' - a primeira foi Fernanda Montenegro. E será uma reveladora entrevista de 12 páginas onde ele fala sobre sua vida sexual e segredos que surpreenderá o público. Entre as muitas revelações, o apresentador, de 75 anos, diz que sua primeira relação sexual aconteceu quando ele tinha 11 anos e foi com uma mulher 30 anos mais velha. Ele também diz que já transou com lésbicas. A revista chega hoje nas bancas.