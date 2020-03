Leo Santana passa por cirurgia no pé: 'foi um sucesso'

Leo Santana compartilhou com seus seguidores das redes sociais que passou por uma cirurgia no pé nesta terça-feira (3). O cantor vinha sofrendo com fortes dores desde o início do ano passado, por conta de uma lesão no tornozelo direito que o fez romper quatro ligamentos. "Hoje fiz a cirurgia, que por sinal foi um sucesso. Só pra tranquilizar e agradecer a todos vocês pelas mensagens de carinho! Pra glória e honra de Deus, o GG tá bem", disse o artista.