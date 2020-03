Vaza áudio de Fernanda Keulla dizendo que teve que 'passar pano' pro Guilherme

Na última terça-feira (3), Guiherme foi eliminado do'Big Brother Brasil' com 56% dos votos. Como de costume, todo eliminado tem que dar uma entrevista para a 'Rede BBB' e com o Gui não foi diferente. O problema foi que o microfone de Fernanda Keulla estava aberto depois do programa e a entrevistadora começou a falar sobre os bastidores da transmissão. Ela diz que teve que "passar pano" pro Guilherme na entrevista, e que o público queria que Ana Clara tivesse feito o bate-papo desta eliminação: "Passei pano... é... mas eu sabia... eu sabia... Eu sabia. Aqui todo mundo falando que tinha que ser a Ana Clara... 'Cala a boca Fernanda, para de passar pano pra ele'. Eu não podia falar né? Entendeu?", disse Fernanda, baixinho.

A pessoa que estava com ela tenta amenizar e diz disse que o bate papo foi ótimo: "Ah, deixa eu te falar: eu achei ótimo! Não sei se você fica mal com isso". Fernanda então rebate: "Não! Nem um pouco. Uai, eu não podia fazer nada...". Só então ela se dá conta que todo mundo escutou o que ela disse: "Hã? Meu áudio tá vazando!".

Por conta do direito autoral, o áudio não pode ser reproduzido pela coluna.