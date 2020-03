Brothers discutem após saída de Guilherme do 'BBB'

A saída de Guilherme abriu uma grande discussão na casa do 'BBB'. Após a eliminação, Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Felipe Prior discutiram feio. Rafa e Manu dizem que as atitudes do modelo com Gabi ajudaram a tirar o rapaz da casa. O arquiteto discorda: "Vocês estão dizendo que o Guilherme fez coisas contra a Gabi. Mas não foi isso o que tirou ele!". "Não foi só isso! Mas isso pesa, sim.Chegando lá fora você vai ver", responde Rafa.

"Vocês estão querendo dizer que a visão de vocês é a certa", afirma Prior. "A gente está falando que coisas contaram para a saída dele", diz Manu. "Ok,mas não foi por isso que ele saiu", argumenta o arquiteto. "Mas você não sabe!", garante Manu, com as veias do pescoço saltadas. "Ninguém tem certeza de nada. É isso o que eu estou tentando falar para vocês. Só isso. Eu tenho uma visão do Guilherme no jogo. Concordo que em muitos momentos ele não dava o que percebia do jogo. Eu falei isso pra ele", minimiza Prior.

"Sabe o que vocês não entendem? Isso aqui é muito mais do que um jogo, do que prova do líder e prova do anjo. Isso aqui é um jogo de re-la-cio-na-men-to", encerrou Manu.