Ana Maria Braga recebe Guilherme no 'Mais Você'

Na manhã desta quarta-feira (4), Ana Maria Braga recebeu o sexto eliminado do 'Big Brother Brasil' para tomar café no 'Mais Você'. Na entrevista, Guilherme começou falando sobre o empoderamento feminino desta edição: "Eu acho interessante. Mostra que ali tem mulheres com potencial. Tem chance, sim, de uma mulher sair vencedora ali. Elas estão de parabéns".

O paredão de terça-feira (3) contou com 416 milhões de votos - uma marca histórica para o programa. Gui recebeu 56% dos votos. "Gabi foi uma pessoa que me ajudou muito na casa. Eu também a ajudei muito. Nem esperava que ia me relacionar. Na minha entrevista eu disse que estava muito focado no prêmio. Mas lá tudo é muito intenso. Acabei me apaixonando por ela de verdade. Estava focado no jogo, mas quis viver aquele momento com ela e não me arrependo. Vivi intensamente. Se eu tivesse focado só no jogo não seria eu de verdade".

Ana Maria perguntou sobre o relacionamento de Gui e Gabi aqui fora: "Estou esperando ela aqui. Porém, ela também vai ter muita informação aqui quando ela sair. A gente vai conversar, mas a minha intenção é continuar com ela, sim".

Sobre o episódio com Bianca Andrade - em que a influencer disse que queria beijá-lo -, Guilherme se explicou: "Queria pedir desculpas a ela e à família dela. Quando ela falou, tinha bebido. A minha intenção com ela sempre foi de cuidar. Minha amizade com ela sempre foi sincera. Eu gosto de cuidar das pessoas. Fiz isso com várias pessoas, inclusive com o Victor Hugo. Desde o começo eu tinha deixado claro que eu queria a Gabi. Reconheço o meu erro. Pedi desculpas para ela. A gente está lá para aprender, errar, perdoar e continuar. Quero pedir desculpas novamente para Gabi e para a família dela".

Ana Maria falou sobre a preocupação que Guilherme tem em ser aceito: "Eu estava mais preocupado com a minha família, pelo que estava sendo dito lá dentro. Sempre pensei o que ela pensa. É o que importa mais. E a minha integridade também. Errei quando não soube dosar a minha amizade com a Bianca. A partir do momento que eu me envolvi com a Gabriela, não consegui dosar o carinho que eu depositava na Bianca como amigo. Falei com a Gabi que eu errei e ela me perdoou. Fica uma cicatriz, claro. Mas a gente estava disposto a seguir. Saí de lá namorando a Gabi".

A apresentadora questionou as constantes discussões que Guilherme tinha com namorada por causa de Bianca: "Gabi já era insegura por traumas dela. Eu sei que a minha parcela de erro ocasionou a insegurança dela. Mas eu quis passar segurança pra ela. Sempre procurei cuidar e respeitar, na melhor das intenções".

O programa mostrou o episódio em que Gabi chora deitada na grama, Guilherme vai conversar e ela não quer ouvir. Gui então reclama que está 'todo mundo olhando': "Ali foi um momento que falei algo que não deveria. Estava com muita dor de cabeça e fui ao confessionário pedir remédio. Mas quando a gente namorava, ela pediu duas vezes para eu respeitar o espaço dela e eu respeitei. Ali no calor das emoções, tudo é muito intenso. Mas o sentimento que a gente tem um pelo outro prevaleceu. Na saída eu falei que ia esperar ela e ela entendeu".

Ana ainda confrontou Guilherme sobre ele ter ouvido as armações dos rapazes contra as moças da casa. "O que mais foi citado no jogo é que eu era muito isento. Muitos falaram que eu não queria me comprometer. Mas no jogo da discórdia, todos que me colocaram no jogo sujo falaram de isenção. Isso, pra mim, estava mais no 'veio para assistir'. Me prejudicou porque eu não queria briga na casa. Eu sou assim aqui fora. Não me arrependo de como eu agi. Em relação aos meninos,falaram em relação à Mari. Na conversa que teve com Hadson e Prior, eu estava dando um conselho para o Lucas para elem tomar cuidado com o namoro dele. Não fiz parte de um complô para tirar a Mari".

Ana perguntou se o namoro com Gabi o prejudicou dentro da casa: "Acho que sim porque a gente teve muitas brigas. Mas eu não me arrependo. Lá é tudo muito intenso. Às vezes um conflito pode virar algo maior".

Guilherme comentou sobre ter saído e Pyong ter permanecido: "Eu vi que foi muito acirrado. Eu estava confiante que eu ia ficar. Teve momentos em que ele teve mais votos para sair. Acredito que o meu jogo é muito diferente do dele. Pra mim, foi uma surpresa a minha eliminação".

Namaria ainda questionou a paixão platônica de Victor Hugo pelo modelo: "Achei que era uma brincadeira no começo. As pessoas vinham falando que ele estava apaixonado. Depois é que foi caindo a ficha. Eu tive uma conversa com o Victor e deixei claro que eu estava com a Gabriela e falei da minha orientação sexual. Meu maior cuidado era não machucá-lo. A minha amizade com ele era importante".

Guilherme disse que a paixão de Victor Hugo foi uma situação inédita em sua vida: "Nunca tinha vivido. Pra mim é uma novidade. Ele disse que sentiu muita conexão comigo na igrejinha. Disse que ele tinha muita coragem de dizer que era assexual. Foi muita coragem expor isso num programa como o 'Big Brother'", lembrou.

Ana Maria mostra a participação de Bianca na entrevista para o 'Mais Você' após a eliminação da influencer. Ela disse que queria beijar a casa inteira quando estava bêbada. Mas que sóbria jamais beijaria o Gui. "Concordo. Ela foi a primeira pessoa a ir para o paredão. Ela estava triste e eu fui conversar. A partir daí a gente começou a dar dica um pro outro como pessoa. A nossa relação sempre foi de amizade. Não falei com a Bianca ainda. Nem abri meu celular, na verdade. Fiz uns conteúdos no Instagram com um celular de uma outra pessoa".

Sobre a escolha de Pyong para o paredão, Guilherme disse que se voltasse no tempo, continuaria escolhendo o Pyong: "Ele deixou muito claro que queria me tirar".

No fim da entrevista, Ana dá um presente para Gui: assistir Gabi ao vivo na casa durante alguns instantes. A sister aparece se maquiando no espelho do quarto: "Ela é linda. Deixei o meu escapulário para a Flay entregar para a Gabi. Não sei se a Flay entregou para ela, mas eu gostaria que ela entregasse. Foi um presente que a minha mãe me deu. Sempre disse que ele era a minha força. Essa camiseta que ela está usando é minha. Obrigado pelo presente".