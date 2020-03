Morre no Rio Adelaide Chiozzo

A cantora Adelaide Chiozzo morreu por volta das 8h desta quarta-feira (4). Ela estava internada há 12 dias no CTI do Hospital Evangélico, no Rio. A causa da morte foi uma tromboembolia pulmonar. O corpo irá, amanhã, às 10h, para o Memorial do Carmo, onde acontece o velório na capela 8. O sepultamento será às 16h.

"Ela sofreu uma queda, fraturou o quadril, operou e aí começaram a aparecer os probleminhas", contou à coluna Cristina Chiozzo, filha da cantora.

Adelaide foi estrela da Atlântida Cinematográfica (atuando em 23 filmes, inclusive em musicais com Oscarito e Grande Otelo) e renomada cantora da Rádio Nacional, onde atuou por 27 anos, participando, dentre outros, dos programas 'Alma do Sertão' e 'Gente Que Brilha'. Em seus mais de vinte discos gravados, é dona de sucessos como 'Beijinho Doce', 'Sabiá na Gaiola', 'Pedalando' e 'Recruta Biruta'.