Após ser acionado na Justiça por jardineiro, Gerson nega ter contratado serviço

No dia seguinte da divulgação do processo na Justiça por conta do paisagismo de um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, o atleta Gerson, do Flamengo, através da sua assessoria, esclarece que nunca contratou diretamente os serviços do jardineiro Aleksander Ferreira. O jogador também alega que apesar de ainda não ter sido notificado sobre a ação de forma oficial, tomará as medidas judiciais cabíveis contra o profissional. "Provavelmente se trata de pessoa mal intencionada querendo ganhar vantagem indevida às custas de pessoa pública", diz no comunicado.

Galeria de Fotos Gerson Divulgação/CONMEBOL 26/02/2020 - Recopa Sul-Americana - FLAMENGO X INDEPENDIENTE DEL VALLE - Jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, no Maracana. Os jogadores Gerson e Rafinha. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia 2020-02-26 - Recopa Sul-Americana - FLAMENGO X INDEPENDIENTE DEL VALLE - Jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, no Maracana. Gerson. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Gerson Alexandre Vidal / Flamengo Gerson falou sobre o sonho de vestir a camisa do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo Gerson Alexandre Vidal / Flamengo Marí (ao fundo) e Gerson: festa Marcelo Cortes / Flamengo Gerson é o novo reforço do Flamengo Reprodução / Fiorentina

No processo aberto pelo jardineiro Aleksander Ferreira contra o volante rubro-negro, o profissional alega ter sido contratado em 2017 para dar um ar mais arborizado com um jardim vertical dentro da casa de Gerson, além de um jardim suspenso na entrada e na área da piscina do imóvel do craque. Ainda segundo o jardineiro, todo o serviço foi orçado em R$ 108 mil, que seriam pagos com três cheques emitidos em nome do Marco Antônio da Silva, pai do Gerson que foi intitulado procurador do jogador.A defesa do jardineiro diz na inicial do processo que ao apresentar dois cheques para pagamento do serviço, sendo um no valor de R$ 4,5 mil e outro no valor de R$ 98 mil, o jardineiro acabou sendo surpreendido pela devolução do banco, pois os cheques estavam sem fundos. Aleksander, que nem chegou a depositar o terceiro, ainda alega ter tentado conversar com o atleta e seu representante para resolver a pendência de forma amigável. Após tentativas em vão, decidiu acioná-los judicialmente para cobrar o serviço com juros e correções. A ação tramita na vara cível da Barra da Tijuca."O atleta Gerson, através da sua assessoria, esclarece que nunca contratou os serviços do jardineiro diretamente e que, apesar de ainda não ter recebido qualquer informação da justiça acerca da referida ação, o seu advogado tomará as medidas judiciais cabíveis.O atleta reforça que nunca teve contato com o jardineiro e que, no período citado na ação e na matéria, residia e trabalhava na Itália.Provavelmente se trata de pessoa mal intencionada querendo ganhar vantagem indevida às custas de pessoa pública."