Feijoada tem torta de climão entre Solange Gomes e Milton Cunha

Rolou uma torta de climão entre Solange Gomes e Milton Cunha na 'Feijoada das Campeãs', que aconteceu sábado, no Rio Othon. Solange chegou em uma mesa, pediu permissão ao grupo que já estava sentado, e sentou com a filha e dois amigos. Milton, chegou uns 20 minutos depois querendo sentar: "Essa bolsa em cima da mesa é minha", disse ele. O casal que estava ao lado da ex-modelo cedeu o lugar para o Milton. Mesmo assim, ele não quis sentar e saiu. Quando Milton virou as costas, o comentário era um só: de como ele estava arrogante.

A coluna procurou Solange, que confirmou. "Ele me cumprimentar e aos demais na mesa de fato não muda nada na minha vida. É questão apenas de educação. Acho que isso acontece com algumas pessoas quando estão no ar. Se estivesse desempregado seria mais simpático com todos", alfinetou.

A coluna procurou Milton, que disse: "Eu e meus cinco amigos estávamos sentados com duas moças. Eu sai pra olhar uma coisa e deixei meu bolsão na mesa, com as moças tomando conta. Quando voltei, toda nossa parte estava ocupada. Eu disse 'essa bolsa é minha', achando que eles iriam se levantar. A gerente do hotel me ofereceu uma outra mesa, e eu sai sem cumprimentar ninguém desses seis que tinham pego o nosso lugar, mesmo com a minha bolsa enorme lá. Não vi a Solange na mesa, eu a vi lá fora, no sofá, então sabia sim que ela estava na festa. Sobre os comentários dela, pode achar o que quiser. Isso não me importa."