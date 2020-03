Saiba os casais que estão negociando com o 'Power Couple'

A coluna soube que a Record TV está conversando com três casais para entrar no 'Power Couple'. São eles: Yá Burihan e Lipe Ribeiro, ambos ex-participantes do 'De férias com o ex', Paula Amorim e Breno Simões, que participaram do 'BBB18', e o ator Kadu Moliterno e sua mulher Cristianne Menezes.

Além destes, nos corredores da emissora não se comenta outra coisa: que Felipe Franco, ex-marido de Juju Salimeni, estaria forçando assumir romance com a ex-panicat Carol Dias, visando uma vaga no reality. No entanto, os fofoqueiros de plantão de dentro da Record já sabem que a tentativa de Felipe pode ser falha, já que a regra para ingressar no programa diz que os casais devem ser casados ou estarem morando juntos há pelo menos seis meses.

E como esta colunista já antecipou, Adriana Bombom e o noivo Adrien Cunha também estão negociando. Mas até agora, ninguém assinou contrato. Por enquanto o apresentador também não está fechado. Caso a emissora não consiga um nome a tempo, Rodrigo Faro é o plano B para ser escalado.

E mais: a estreia do programa pode ser adiada para maio. É que como há a possibilidade do Faro assumir, o apresentador só fica livre a partir da primeira semana de maio, que é quando terminam as gravações de seu reality de games na Argentina. Além disso, o fato da final do 'BBB' ter sido estendida para o final de abril também pesa nesta possível decisão.

Veja fotos: