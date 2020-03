Nasce o primeiro filho de Giselle Itié

Nesta terça-feira (3), a atriz Giselle Itié deu à luz seu primeiro filho, Pedro Luna. O pequeno é fruto do relacionamento com Guilherme Winter. “Gratidão à todas as energias acolhedoras e amorosas de vocês durante toda a nossa gestação. Amo vocês. Guilherme Winter, obrigada por me dar ‘o maior’ presente da minha vida. Muito amor por nós três. Nós parimos como desejamos e estamos cheios de ocitocina para espalhar pelo mundo”, disse a mais nova mamãe coruja da praça.