Após saída de Guilherme, Gabi ressuscita na festa e dispara: 'tô de volta, BBB'

E depois de muito chororô na casa por conta das DR's com o namorado Guilherme, recém-eliminado no paredão da última terça-feira, do 'BBB20', eis que parece que temos uma nova Gabi Martins na casa mais vigiada do Brasil. Na última noite/madrugada, a mineira parece ter 'ressuscitado' e voltado com força ao jogo, ao se esbaldar na festa da líder Ivy. A cantora foi vista pulando de alegria com um copo de bebida na mão, cantou e dançou muito e ainda afirmou que voltaria a ser 'doidinha' como antes. "Obrigada, Big Brother. Eu voltei, eu voltei", disparou a sister enquanto dançava muito ao som de 'Take on Me', da banda A-Ha.

Esse vídeo deixou meu coração tão quentinho! #TeamGabi pic.twitter.com/EkkXb6Ifu1 — Gabi Martins (@GabiMartinsOF) March 5, 2020