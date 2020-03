Katy Perry surge grávida de seis meses em prévia de clipe e choca fãs

Katy Perry surpreendeu e deixou seus fãs chocados ao aparecer na prévia de seu novo clipe da música 'Never Worn White', lançado nesta quarta-feira (4), grávida de, pasmem, seis meses. Inicialmente, após a divulgação do videoclipe, a cantora deixou sua gestação no ar, sem confirmar nada, fazendo com que seus admiradores ficassem enlouquecidos com a possibilidade. No entanto, horas depois, a mulher de Orlando Bloom fez uma live confirmando que tem sim um 'bebê a bordo' e a reação dela foi pra lá de hilária. Assista: