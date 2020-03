'Se cumprimentavam com beijos na boca', diz motorista de Gugu e Rose

Rose Miriam di Matteo conseguiu algumas testemunhas para provar na Justiça a sua união estável com Gugu Liberato. Entre as declarações anexadas no processo, às quais esta colunista teve acesso com exclusividade, uma chama mais a atenção: David Coimbra dos Santos, de 33 anos, que vem a ser o motorista contratado em 2010 por Gugu para atender a família do apresentador. O profissional afirma ter trabalhado para Rose, Gugu e os três filhos do comunicador na casa da família em Barueri, São Paulo.



"Antonio Augusto visitava com frequência os quatro, era muito atencioso e carinhoso. Cumprimentavam com beijos na boca Antonio Augusto e Rose Miriam. Em todos os locais que iam eram recebidos como mulher e filhos de Gugu", diz o motorista.



Em outro trecho de seu depoimento, o profissional ainda cita o período em que Rose morou com os filhos no Rio de Janeiro. "Moramos meses no estado do Rio de Janeiro. E apesar da distância, os finais de semana que os quatro não viajavam para São Paulo, Antonio Augusto viajava para o Rio de Janeiro. Os almoços no Rio eram servidos no restaurante Picanha. As reservas eram feitas para Gugu, sua mulher e filhos. Antonio Augusto demonstrava cuidado e ciúmes por Rose Miriam. Se falavam diversas vezes por dia pelo telefone", finaliza o funcionário.