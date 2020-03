Dona Edna Lemos, mãe de Andrezinho, do grupo Molejo, morreu na última segunda-feira. No enterro, realizado na terça, no Cemitério do Caju, um vídeo chamou a atenção desta coluna: os ritmistas da velha guarda da bateria da Mocidade fizeram uma homenagem à dona Edna, acompanhando o cortejo para o sepultamento enquanto tocavam samba. Dona Edna foi mulher do lendário Mestre André, conhecido como mestre dos mestres, já que foi ele o responsável por inventar a famosa 'paradinha' das baterias das escolas de samba (momento em que os mestres suspendem os sons dos instrumentos em meio ao samba enredo). No cortejo também estavam Ivo Meirelles e Anderson Leonardo, vocalista do molejo, que também participaram da roda de samba na despedida de dona Edna Lemos. Assista:

Vídeo! Ritmistas da Mocidade tocam samba em cortejo da mãe de Andrezinho do Molejo, no Cemitério do Caju pic.twitter.com/qebpPnAfCH — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 5, 2020