Rumores de affair com Bruna Griphao atrapalharam tentativa de reconciliação de Thiaguinho e Fê Souza

Esta colunista soube que Thiaguinho e Fernanda Souza vinham conversando para ensaiar uma reconciliação. Pois bem. A tentativa de voltar às boas foi estremecida após a notícia divulgada pelo jornalista Leo Dias, que apontava que o cantor teria ficado com a atriz Bruna Griphao em um camarote na Sapucaí.

Embora Bruna tenha negado veementemente a informação e ter dito, inclusive, que o Thiaguinho era como um pai pra ela, a relação do artista com a ex voltou a esfriar. Puxado! Recentemente, Thiaguinho foi visto de aliança na mão esquerda em um vídeo publicado pelo cantor Rodriguinho . Na ocasião, a coluna procurou a assessoria do Thiaguinho, que disse que ele estava solteiro. Então tá!.