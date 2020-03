Renata, da casa de vidro, dispara sobre erros de Daniel: 'tá fazendo o Prior crescer'

Ex-participante da Casa de Vidro do 'BBB20', Renata surgiu pistola em seus stories do Instagram, na tarde desta quinta-feira (5), para fazer um desabafo sobre seu ex-colega de confinamento, Daniel. O gaucho tem sido alvo de polêmicas na casa por sempre tomar punições por não usar microfone.

"A gente fica confinado uns dias antes no hotel, onde os produtores ensinam tudo pra gente. Mandam contratos, mandam pro escrito num papel que a gente tem pra memorizar as regras. Eles tiram dúvidas, explicam tudo, fazem a gente tirar e colocar o microfone dez vezes até aprender. Então não tem como você dizer que entrou lá sem saber das regras do programa, porque eles são bem claros e explicam tudo corretamente",disse.

Renata conta também que o mau comportamento do Daniel de não cumprir regras já vem desde a casa de vidro. "Lá na casa de vidro a gente não tinha estalecas. Então não tinha como a produção punir a gente pelos erros e por não cumprir as regras. No primeiro dia, a produção deixou a gente mais solto lá dentro e viu que o negócio saiu um pouco do controle. Então eles começaram a falar no áudio interno: 'não subam nos móveis'. A partir desse momento, eu não subi mais em nenhum móvel. Mas o Daniel continuava subindo na poltrona, no braço da poltrona, subia na mesa e nas coisas. E isso é perigoso até pra segurança dele mesmo. Então ele já não cumpria as regras na casa de vidro", afirma.

Segundo a professora de educação física, o problema com os microfones também já eram recorrentes. "A produção falava: 'Renata, microfone'. Eu parava o que eu estava fazendo e eu ia na dispensa trocar o microfone. Me dava agonia ver a produção falar: 'Daniel, microfone'. E ele continuava conversando com as pessoas, pulando, dançando, interagindo e só depois ia mudar o microfone. Um dia eu disse pra ele: 'Daniel, você ouviu?', porque me dava agonia. Eu não tinha que me envolver, era um problema dele. Mas gente, ele não obedece regras", reclamou.

Por fim, Renata fez uma analise de como as atitudes do gaucho estão influenciando no jogo. "O Daniel tá fazendo o Prior crescer, porque o Prior está tendo a atitude que eu teria também, porque chega uma hora que dá na 'tampa'. Você olha e pensa: 'não vou ficar passando a mão na cabeça, porque é um homem de 22 anos que sabe muito bem as regras, sabe que tá fazendo errado e fica: 'ai, mas eu sou burro'. Não é burro, não. Então, sabe muito bem o que tá fazendo e ainda tá fazendo o Prior ganhar popularidade. Tá todo mundo falando: 'parabéns, Prior", finaliza a ex-participante que perdeu a vaga na casa mais vigiada do Brasil para a sister Ivy.