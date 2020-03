Com tema circo, Villa Mix Goiânia terá 'Amigos' antes do encerramento da turnê dos sertanejos

A Globo anunciou que o show do dia 8 de agosto seria o último da turnê 'Amigos'. Mas, para a felicidade geral dos fãs, o empresário Marcos Araujo entrou na jogada e contratou o grupo composto por Zezé di Camargo e Luciano, Chitãozinho & Xororó e Leonardo para se apresentar no Villa Mix goiânia, no dia 27 de junho. A coluna adianta o tema do evento: 'O Fantástico VillaMix Circus'. Além dos veteranos, Alok, Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, entre outros, também estão confirmados no festival que promete abalar a cidade berço de grandes talentos do sertanejo brasileiro.