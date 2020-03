Caio Castro deixa fã sem graça depois de pedido de selfie

Caio Castro circulava pelo saguão do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ontem à tarde, quando foi abordado por fãs ávidos por uma selfie. O ator até tirou a foto, mas antes deu uma zoada em um deles que já chegou pedindo. "Oi! Fala boa tarde primeiro, mano. Posso tirar a foto? E aí eu tiro", disse o galã. O rapaz ficou mais sem graça do que feliz depois da 'bronca' do namorado da Grazi Massafera.

O ator chegou recentemente de uma viagem romântica com a namorada das Ilhas Maldivas. O casal também passou pela Índia e pela África do Sul durante o mês de fevereiro.

Caio e Grazi estão juntos desde agosto do ano passado, quando foram vistos juntos na festa de aniversário de Luciano Huckna mansão do apresentador, em São Conrado.