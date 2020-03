Paulo Barros não é mais o carnavalesco da Unidos da Tijuca. No início da noite de hoje, a escola usou as redes sociais para confirmar a não renovação de contrato do profissional. 'A Unidos da Tijuca anuncia que o carnavalesco @paulobarros62, que esteve à frente de nove carnavais e conquistou 3 títulos pela nossa agremiação não seguirá no projeto para o Carnaval 2021. Desejamos sucesso em sua trajetória.

Em breve, anunciaremos o nome do profissional que assinará o próximo carnaval".

Paulo Barros tinha recebido o convite para assumir a São Clemente logo após o resultado do Carnaval 2020, conquistado pela Viradouro. O carnavalesco retornou à agremiação da comunidade do Borel, onde ganhou três títulos carioca, em junho de 2019, justamente após o vice-campeonato da escola de Niterói. A coluna entrou em contato com Paulo Barros que informou ainda não pode falar sobre o assunto.