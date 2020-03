Líder da semana, Pyong diz que vai indicar Prior ao paredão

Pyong e Daniel venceram a prova do líder realizada na ultima quinta-feira (5), no 'Big Brother Brasil'. A disputa foi em dupla e o coreano combinou de ficar com a liderança. Numa conversa na sala com Gizelly após a prova, Pyong avisa: "Eu não vou mais correr risco e ficar brincando com a sorte. Nem quero competir na resistência. Prefiro jogar com a inteligência. Eu quero tirar o Prior. Quero tirar o Prior essa semana".

E o coreano continua falando sobre o jogo com a advogada: "Não entra em neurose agora. Você voltou do paredão e foi a menos votada. Você é querida pelo Brasil. Não só isso, tá? A gente vai se proteger essa semana". Ele continua: "A gente tem mais possibilidade de ganhar o anjo".

Gizelly responde: "Eu quero ganhar o anjo também. Eu quero ganhar alguma coisa. Eu não ganhei nada".