Globo faz 'coletiva confidencial' para lançar documentário de Marielle Franco

Na manhã desta sexta-feira (6), a Globoplay reuniu apenas dez jornalistas para uma 'coletiva confidencial', coisa que em mais de 20 anos de profissão, essa jornalista que vos escreve nunca havia ouvido falar. A coluna não foi chamada, mas mesmo assim conta para os cinco leitores que nos acompanham: a Globoplay comprou os direitos autorais do documentário sobre o caso Marielle Franco.

A viúva de Marielle, Mônica Benício, foi procurada pela Amazon há quatro meses. A ideia era comprar os direitos do documentário. Foram oferecidos R$ 2 milhões, mas a arquiteta recusou para dar preferência para a Globoplay. O documentário 'As duas tragédias de Marielle Franco' foi produzido pelo Globo e narra a trajetória de Marielle até a Câmara, passando pela vida pessoal até o dia de sua morte.

A vereadora foi brutalmente assassinada a tiros enquanto saía de um evento sobre combate ao racismo, na Lapa. No momento da ação, ela estava no carro com sua assessora e o motorista Anderson Pedro Gomes, que também foi atingido pelos disparos e não resistiu.

A coluna procurou a assessoria de imprensa da Globoplay, que leu a mensagem no WhatsApp e não respondeu.