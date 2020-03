Cachorrinha de estimação da família de Gugu morre nos EUA

A cachorrinha Xarique, da raça Chiuaua, que estava há 12 anos com a família de Gugu, morreu na manhã desta sexta-feira (06), decorrente de um caroço que ela estava embaixo de uma das patas. Xarique teve falta de ar e morreu. A informação foi dada pelo blog Fefala, da jornalista Fernanda Alves.



Rose Miriam disse ao blog que ela era a paixão dos filhos, principalmente do João. Por conta disso, ela precisava ir embora às pressas, já que todos estão sofrendo muito.



"Eu tenho que ir embora, eu não posso deixar meu filho nesse sofrimento, eu tenho que ir embora", disse Rose.



Há uma semana, Rose já havia comprado aqui no Brasil, uma cadela Golden chamada Lilica, para surpreender os filhos, já que Xarique estava doente, mas não imaginava que ela chegaria ao óbito tão repentinamente.