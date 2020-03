Ivy vence a prova do anjo no 'BBB'

Ivy venceu a prova do anjo na tarde desta sexta-feira (6), no 'Big Brother Brasil'. A competição foi dividida em duas etapas. Na primeira, oito participantes (Babu, Gizelly, Manu, Rafa, Ivy, Flay, Thelma e Victor Hugo) tinham que acertar o preço de um Fiat Mobi Like. Os quatro que mais se aproximaram do valor, passaram para a segunda fase.

Na segunda fase, ganhava quem acertasse o valor de um Fiat Argo. Ivy foi quem mais se aproximou dol valor. Agora, ela está imune e tem o direito de indicar três pessoas para o temido quarto branco.