Maroon 5 faz show e Recife

Para um público recifense já revigorado depois de um intenso carnaval, os norte-americanos do Maroon 5, se apresentaram no Recife na noite desta quinta-feira (5). O público não foi tanto quanto o esperado. Podemos dizer que foi razoável (o menor de toda a turnê até agora) - o que é perfeitamente entendível, uma vez que Pernambuco é um dos estados brasileiros que mais respiram o Carnaval e as pessoas investem alto em camarotes caros durante todo o período da festa.

Seguindo à risca o padrão e organização dos shows internacionais, a banda californiana subiu ao palco pontualmente às 21:35 e, a partir daí, disparou uma sequência de hits de sucesso que enlouqueceu seus fãs e, em especial, do vocalista Adam Levine. O grupo, para surpreender seus seguidores, fez diferente do que foi divulgado previamente. Eles abriram a apresentação com o mega sucesso 'This Love'.

Adam Levine, de fato, um show à parte. Vestindo camiseta regata branca - estranhamente melada do que de longe parecia ser lama, e que deixava várias tatuagens à mostra, calça preta, cinto azul turquesa e tênis branco, fez da passarela armada frente ao palco de local preferido pra interagir com os pernambucanos. Uma coisa é certa: apesar de não arrebatar a multidão esperada em sua passagem pelo Recife, o Maroon 5 proporcionou um show marcante para seus fãs. Sem dúvida, momentos que ficarão guardados na memória.