Simony está com 43 anos e diz que se sente muito mais bonita do que aos 18. Mãe de quatro filhos, a cantora, que voltou com o projeto do 'Balão Mágico' ao lado de Toby, esteve envolvida recentemente em um caso de assédio com Dudu Camargo durante as transmissões de um programa da Rede TV!. Ela entrou na Justiça contra o apresentador do SBT. "Não preciso e nem quero o dinheiro. Vi que as pessoas comentaram que eu queria o dinheiro dele. Não quero. Quero que ele aprenda e a única coisa que faz a pessoa aprender é mexendo no bolso".

Você tem 43 anos e as suas redes sociais são repletas de elogios a sua beleza. O que você faz para manter a forma?

O Anthony está com 6 anos e quando ele estava com oito meses, decidi entrar para a academia. Eu já fazia academia, mas como emendei um filho no outro, demorei para entrar e ver que realmente para manter o corpo era preciso fazer exercícios físicos, ter uma alimentação mais saudável. E aí meu corpo mudou. Aos 20 anos, eu fiz a minha primeira lipo e nem tinha tido filhos. Fiz mama também. Quando eu tive a Pietra, há 13 anos, fiz outra lipo e outra mama. E aí eu ficava nessa de fazer uma cirurgia atrás da outra até que decidi focar na academia e mudou o meu corpo.



Seus filhos estão com quantos anos?

Ryan está com 18 anos, a Aysha tem 16, Pietra 13 e Anthony, 6 anos.



Você posou nua aos 18 anos. Posaria novamente agora?

Não. Posei nua aos 18 anos e depois fiz outro ensaio aos 23. Foi uma fase. Depois que você tem filho, você pensa mais para fazer as coisas. Para falar a verdade, eu posei nua mais por ego do que pelo dinheiro.



Na sua opinião, você está mais bonita agora ou aos 18 anos?

Não me troco por quando eu tinha 18 anos. A maturidade te faz mais bonita.



Você se separou do Patrick Silva em julho de 2019. Pretende se casar de novo?

Não. Não está nos meus planos e eu não quero porque tenho muitas coisas na minha carreira para realizar. Não estou procurando nem vou dizer que estou aberta porque o meu foco está em outros lados, em outras vibes.



Você está solteira?

Estou solteira. Por enquanto estou. (gargalha)



Como estão os shows do Balão Mágico? Você o Toby, né?

Isso. A gente começou em 2018. Eu e o Toby nos apresentamos em algumas capitais e aí as pessoas continuaram pedindo.



Está feliz com esse projeto?

Estou. Tenho o meu projeto solo e gosto do dois. Não tem essa coisa de 'eu quero me desvincular do Balão Mágico'. Foi o que me projetou. Eu vejo famílias se divertindo... É um show lindo.



E cadê Jarzinho e Mike?

O Jair mora em Nova York e ficou inviável dele participar. Quando fechamos um contrato para um show, por exemplo, tem uma data de mais ou menos e aí fica caro trazê-lo. O Mike fez um pouco a turnê no início, mas ele tem os projetos dele.



Acha que faltou respaldo da RedeTV! no caso do assédio que você sofreu durante a transmissão de Carnaval?

Não sei te dizer. Para mim era tudo novo porque eu não conhecia o ambiente que estava trabalhando. Na verdade eu não estava contratada da Rede TV!. Eu fui chamada pelo Leo Dias para trabalhar no Carnaval e, posteriormente, fechar um contrato para um outro trabalho. Não vou te dizer que eu não senti respaldo, mas por eu não ser contratada, não tive uma defesa maior. Eu só fiquei chateada é que depois do episódio eu não pude voltar no mesmo dia para falar. Foi para outro link e pareceu que eu não liguei.



E que você sentiu?

Quando as câmeras desligaram eu chamei o Nelson Rubens e perguntei: 'ele fez isso comigo?'. Ele respondeu: 'fez'. Eu ainda perguntei se ele tinha certeza e ele confirmou. Fiquei chocada. As pessoas me questionaram por que eu não tinha dado uma porrada no Dudu Camargo. No vídeo dá para perceber que eu falo oito vezes que não estava gostando da situação. Oito vezes! Eu não vejo maldades nas pessoas, mas quando ele começou a passar a mão no meu vestido, eu já não gostei e aí quando ele falou em procriar, eu me senti um gado... Estava irritada e rindo de nervoso. Só a pessoa que passa sabe o que acontece. Era o meu primeiro dia de trabalho e com proposta de um trabalho maior depois e aí eu pensei que se desse uma porrada, o povo não ia deixar nem eu fazer o resto do Carnaval. Pensei no meu trabalho.



Qual foi a reação dos seus filhos?

Pietra ficou indignada, mas Ryan ficou revoltado. Ele queria que eu fosse na delegacia no mesmo dia. O caçula não viu. Aysha ficou bem chateada.



Faltou sororidade por parte da Flávia Noronha?

Não entendi até agora por que a Flavia disse que eu não fui profissional. Como assim? Eu fui muito profissional. Desde o princípio, desde as escolhas das roupas, que foram caríssimas, aos sapatos escolhidos. Eu nunca deixei de chegar no horário, nunca deixei de cumprir o que me foi dado como missão. Fui contratada para falar. Eu estava com o ponto eletrônico no ouvido, eu ouvia o diretor, ouvia ela falando e eles me ouviam também. Por várias vezes eu pedia para falar com a Gretchen, pedia para falar com o Leo Dias, com o link e queria dar um depoimento sobre a Alcione e ninguém me dava atenção. Pensei: 'O que eu estava fazendo ali ?' e fui embora. Eu não saí de lá brigando. Avisei para a produção e fui embora. Não falei mal dela em nenhum momento, mas a insegurança é tanta que agora ela fala de mim. Trabalho desde os 4 anos e sou muito profissional.

Você já prestou queixa contra o jornalista. Vai até o fim?

Eu vou até o final. Ainda não fui chamada para ir à delegacia das mulheres. Acredito que todas as pessoas envolvidas irão ser chamadas e o processo vai ser cívil e criminal. Eu não quero dinheiro e tudo o que eu ganhar referente ao processo civil, pretendo doar para alguma casa que assista as mulheres agredidas. Não preciso nem quero o dinheiro do Dudu Camargo. Eu quero que ele aprenda e a única coisa que faz a pessoa aprender é mexendo no bolso.



Você pretende entrar com uma ação na justiça do trabalho contra a RedeTV!, já que tudo ocorreu durante o período em que prestava serviços à emissora?

Minha relação com a Rede TV! está normal. Não sei o que vai acontecer sobre esse projeto que estávamos conversando. Sabe de uma coisa? Acho que prefiro continuar cantando. Televisão é muito complicado. Eu amo apresentar e queria ter um programa só meu, mas talvez não seja ali.



Você aceitaria participar da transmissão de Carnaval da RedeTV! no ano que vem?

Não sei. Acho que no Carnaval de 2021 eu quero estar na Bahia passeando com os meus filhos. Vai ser melhor pra mim.



Veja a galeria de fotos: