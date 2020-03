Teto do quarto branco do 'BBB' começa a descer

A primeira atribuição do anjo Ivy no 'Big Brother Brasil' é indicar uma pessoa ao temido quarto branco. Ela indica Felipe Prior. Cabe a ele, então, a missão de escolher seus dois acompanhantes na empreitada. O arquiteto opta por Gizelly e Manu. O teto do quarto branco, aliás, já começou a descer. Nenhum dos três conseguem transitar de pé. "Se vocês querem viver em paz nessa casa, tirem a mim e a Babu", diz Prior. "A gente está tentando", rebate Manu.

Gizelly quer entender a escolha de Prior. Segundo ela, Daniel seria a melhor opção já que 'não consegue respeitar regras'. Seguindo essa lógica, ele seria o primeiro a apertar o botão vermelho e estaria automaticamente indicado ao paredão: "Escolhi pessoas com quem eu conseguiria conviver aqui dentro".

A advogada reclama de fome e diz que vai ter vertigens.