Melim exige mais mordomias no camarim do que Maroon 5 em Recife

Os cariocas do Melim, que abriram show dos norte-americanos do Maroon 5 em Recife na quinta-feira, chegaram com várias exigências à produção do evento. O camarim pedido pelo grupo formado pelos irmãos Diogo (ex-Boca Rosa), Gabi e Rodrigo, inclusive, teve medidas maiores que as do camarim pedido pelos gringos. A produção, óbvio, não atendeu. Na lista de pedidos estão milho cozido, sopa de ervilha e duas garrafas de vinho branco com teor de álcool acima de 13% para Gabi. Para os rapazes, três barcas de sushi com 20 peças cada e bebidas como chá gelado, água e refrigerantes.