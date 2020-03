Jornalismo da Band quer desbancar Globo e SBT

A disputa pela audiência do jornalismo entre as principais emissoras do Brasil vai ficar ainda mais acirrada na próxima semana. Na segunda-feira, 16 de março, a Band vai voltar com o '1º Jornal', o '1J', que será comandado por João Paulo Vergueiro e o objetivo do programa é mesmo desbancar os telejornais 'Hora Um' e 'Primeiro Impacto', respectivamente da Globo e do SBT. E sabe o motivo? Ele vai entrar no ar às 3h45 da madrugada. São 15 minutos antes do horário que começa as atrações dos concorrentes, tempo suficiente para adiantar muitas notícias importantes.