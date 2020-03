Fernanda Souza desiste de apresentar programa após separação

Sabe aquele programa 'The Circle', que será apresentado por Giovanna Ewbank na Netflix? Então, a coluna soube dos bastidores por trás da escolha da apresentadora do novo reality sobre redes sociais. Pois bem. A mulher de Bruno Gagliasso não era a primeira opção da plataforma de streamming para ficar à frente da atração. Iza era o plano A, mas ela havia fechado com a Globo sua participação no 'The Voice'.

A Netflix então partiu para a segunda opção: Fernanda Souza. A apresentadora topou, fechou acordo, assinou contrato e devido a sua síndrome do pânico, até ofereceu a ela um esquema especial para gravar duas diárias em Manchester, na Inglaterra, onde o programa é filmado. Mas nesse meio tempo o casamento da Fernandinha com o Thiaguinho acabou e ela desistiu de fazer o programa. A produtora responsável pelo 'The Circle' aceitou desfazer o contrato com Fernandinha e foi atrás de alguns outros nomes que não toparam, até que chegaram na Giovanna Ewbank. Gio vai fazer a narração do reality e na tela da Netflix mesmo ela vai aparecer bem menos que o esperado.



Inicialmente o programa conta com 9 participantes que passam a interagir entre eles pela plataforma 'The Circle', através de um sistema de voz, mas sem qualquer contato visual. Eles precisam manter a popularidade para não serem bloqueados e substituídos por outros participantes. A versão do programa comandada por Giovanna Ewbank estreia na plataforma no próximo dia 11.

