Mc Lipe, irmão da cantora Ludmilla, está sendo acusado de calote pelo fotógrafo Rodrigo dos Anjos. "Me pediu dinheiro emprestado, uma merreca, mas a questão da mentira me deixou com raiva. Por isso a Ludmilla não fala com ele. Ela estava até empresariando ele. Me pediu R$ 100 e eu emprestei R$ 50. Ele pediu pra pagar a passagem pra ele ir vender sacolé na praia. Isso foi numa quinta e ele disse que depositaria no domingo. Na segunda ele disse que tinha mandado a mãe depositar. Na terça ele disse que tava na fila do banco. E ficou dizendo que tava na fila do banco. Como a fila do banco não acabava nunca, eu bloqueei ele", disse o profissional. Procurada, a assessoria de Ludmilla diz desconhecer totalmente o assunto.