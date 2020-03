Mãe e irmãos de Daniel estão assustados com ataques ao brother no 'BBB20'

Eleito pelo público para entrar na casa do 'BBB20' depois de passar pela casa de vidro, o gaúcho Daniel anda perdendo e muito a sua popularidade. Tudo por conta de alguns comentários sobre Prior e, principalmente, direcionados ao Babu. Nos últimos dias, os irmãos do brother, Tadeu e Tomás, e a mãe, Justina, foram alvos de ataques pelas redes sociais por conta do comportamento do modelo no reality show.

"Me sinto muito mal em ver estes depoimentos difamando e jogando ódio no meu filho. Tudo bem não gostar dele por algum motivo, mas incentivar a violência passou dos limites. Ele tem um coração puro, não vê maldade no coração das pessoas e só quer ajudar quem gosta. O Daniel não merece", lamenta a mãe.

Tadeu, que é gêmeo de Daniel, chegou a ser ameaçado na rua durante o Carnaval, e isso fez com que a família buscasse assessoria jurídica. "O erro mais grave dele no programa é perder estalecas, e agora se tornou moda jogar ódio no Dan para ganhar likes nas redes. Estamos com assessoria jurídica tomando conta de tudo isso, já que a internet não é terra sem lei, e a apologia a violência é crime grave", explica Tomás.

Nas redes sociais, diversos perfis chegaram a fazer postagens consideradas pela família de Daniel de cunho violento e até como ameaças de morte, vindos inclusive de perfis verificados como Marcelo Dourado, o vencedor do BBB 10: "Esse eu já tinha matado".

Veja a galeria de fotos com os posts: