Raoni Carneiro diz que não abre mão de contrato da Globo

Depois de dirigir a turnê 'Nossa História' de Sandy & Júnior pintaram vários convites para Raoni Carneiro comandar outros musicais, mas o marido de Fernanda Rodrigues já avisou que não abre mão do seu emprego na Globo. "Eu tenho contrato com a emissora e o nosso acordo é que qualquer projeto que eu for fazer fora depende da liberação da casa. Lá,eu tenho uma oportunidade de carreira incrível e não penso em sair. Se eles liberarem, eu faço outros trabalhos. Caso contrário, não faço."