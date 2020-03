Manu aperta o botão vermelho do quarto branco no 'BBB'

Manu Gavassi, Felipe Prior e Gizelly estavam no temido quarto branco desde a tarde de sexta (6), no 'BBB'. Nesta madrugada, Manu decide apertar o botão em comum acordo com os outros brothers. Eles começam a especular sobre as consequências de acionar o botão vermelho.



"A vida é assim. Às vezes você tem que fazer algumas escolhas. Vamos embora. Pode ir", afirma Felipe. "Se eu apertar, você tem chance de estar imune. Se você apertar, você está no paredão de qualquer maneira", fala Manu. "Quer que eu aperte?", questiona o arquiteto.

Gizelly intervém: "Manu, aperta logo que ele está louco, surtado, e vai apertar".

Manu decide apertar o dispositivo. "Vai dar certo. A prova é ver se a gente tem coragem ou não. Pode ficar tranquila, Gi.", continua Felipe. "Tomara que seja imunidade", diz Manu. Manu então aciona o temido botão. Os três dão as mãos.

Eles logo saem do quarto e, no jardim da casa, os brothers conversam sobre o quarto branco. Manu diz, aos risos, que depois da experiência. não vota mais em Prior: "Arranjem um novo vilão. Não voto mais no Prior, não tem mais voto. Vocês que lutem", brinca.