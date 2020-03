Ex-BBB é flagrada com cigarrinho suspeito

Na noite de ontem, a ex-BBB Lia Khey resolveu se divertir com os amigos e durante a noitada, ela fez várias vídeos ao vivo no seu Instagram. Os seus companheiros também registraram a diversão e um deles acabou flagrando a atriz fumando um cigarrinho suspeito ao lado de uma das mulheres do grupo. Calma, gente! Apesar de não identificar o tipo de fumo que a atriz usava, vale lembrar que é moda entre as famosas o uso do cigarro orgânico, que não leva aditivos químicos. E para quem esqueceu, a Lia participou da 10ª edição do reality show, vencida por Marcelo Dourado.

Veja a galeria de fotos: