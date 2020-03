Claudia Leitte abre álbum de casamento e revela: 'Na última, eu estava tão bêbada'

Quem nunca bebeu demais e precisou do parceiro para curar a ressaca? Eu, você e Claudia Leitte também. A cantora já tomou um porre daqueles e quem a ajudou foi o seu marido, Márcio Pedreira, e a revelação aconteceu, hoje, na rede social de Claudinha. Comemorando os 13 anos de casamento com o empresário, ela fez um álbum de fotos e compartilhou alguns momentos do casal. "A gente juntinho dá tão certo que produziu riquezas cujo valor não pode jamais ser calculado, realça o brilho e a força da mulher que sou e me faz querer ir sempre além", contou para logo completar no final do texto: "PS. Na última foto eu tava tão bêbada, mas, eu nunca vou esquecer que você segurou minha cabeça depois".