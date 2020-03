'BBB20': Prior chega a 1 milhão de seguidores após sair do quarto branco

Felipe Prior só cresce a sua popularidade no 'BBB20'. O arquiteto atingiu a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Os números foram comemorados, hoje, no perfil oficial do brother, após ele sair do quarto branco. Até a Manu Gavassi, que apertou o botão vermelho do temido cômodo da casa, defendeu o participante para os outros jogadores: "Arranjem um novo vilão. Não voto mais no Prior, não tem mais voto. Vocês que lutem", disse em meio aos risos. Será que está pintando um novo campeão como aconteceu com Marcelo Dourado na 10ª edição do 'Big Brother Brasil'?