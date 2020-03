Poeta e compositor Jorge Salomão morre aos 73 anos

Após enfrentar um infarto em fevereiro, o poeta e compositor baiano Jorge Salomão morreu hoje no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. Irmão do também poeta Waly Salomão, com o qual protagonizou episódios importantes do movimento tropicalista brasileiro, Jorge tinha 73 anos e estava internado há quase um mês.Por conta do infarto, ele fez três pontes de safena. O jornalista Christóvam Chevalier, que era amigo do poeta, foi um dos primeiros a dar a notícia do falecimento.