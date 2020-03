Gabi Martins revela no 'BBB' ter ficado com João Quirino

Na sala do ‘BBB20’, Flay, Gizelly, Mari, Ivy, Prior e Gabi conversam sobre a vida do lado de fora da casa e lugares que gostariam de conhecer. Flay diz que amaria ir a Jericoacoara, paraíso turístico no Ceará, mas que lá é tudo na 'arroba'. Sem citar o nome, a cantora revela que o ex já esteve no badalado lugar e cita o youtuber João Quirino como amigo do antigo namorado. Gabi, ouve atentamente o nome do famoso e abre o jogo contando ter ficado com Quirino, porém ela percebe que falou demais e tentar consertar a indiscrição: "Foi um beijo numa festa. A gente não ficou a noite toda”. Detalhe: Prior e Gizelly não sabiam quem era o Quirino. Pode deixar, neném! O que se fala dentro do reality, fica no reality.

