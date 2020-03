Gabriela Pugliesi bebe demais da conta e mostra mico após festa

A musa fitness Gabriela Pugliesi está em Itacaré, sul da Bahia, para o casamento da amiga Marcella Minelli, hoje, mas ontem participou de uma balada no espaço de festas do resort, onde acontece a cerimônia religiosa da influencer com o empresário Marcelo Bezerra. Pugliesi bebeu demais da conta e pagou vários micos filmados pelo marido Erasmo Viana, que ela fez questão de colocar no seu Instagram para falar da ressaca."Vida que segue. Estou ótima sóbria. Ser sóbria é tudo na vida porque Deus é perfeito. Deus não erra".

Gabriela Pugliesi não pega leve com as bebidas em festa e mostra vídeos do mico: "Eu não sei brincar" pic.twitter.com/u2UCHl6OG8 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 7, 2020