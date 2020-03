Mãe de Ludmilla e ex-namorado de Sabrina Sato estão no 'Domingo Show'

Hoje estreia a nova versão do 'Domingo Show' na Record com Sabrina Sato no comando e uma das atrações do programa é o 'Made in Japan', um formato de criado no Japão, que mescla reality e game-show. São 10 famosos concorrendo ao prêmio de R$ 500 mil encarando durante 12 semanas as provas mais diversas e engraçadas possíveis como por exemplo correrem até levarem tombos ou usarem fantasias em lugares públicos. A mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira está entre os participantes. Rafael Cortez e o ex-BBB Dhomini, que foi namorado da mãe de Zoe dentro da terceira edição do reality da Globo,também foram chamados para competição.