Manu chora com medo de sair do 'BBB'

A noite de sábado (7) ia muito bem com a festa rolando solta no 'BBB', até que Manu Gavassi se deu conta de que está no paredão. A sister começa a chorar e é consolada pelos amigos. Rafa dá um longo abraço na cantora. “Você sabe o quanto você é foda aqui”, diz Gabi Martins.

Felipe Prior também abraça Manu. “Não chora, você é incrível”, opina a médica Marcela. “Rainha dos memes”, brinca Pyong, tentando descontrair. Mais cedo, Manu tinha pedido que Pyong não votasse em Prior e falou que gostaria que ele a ajudasse colocando alguém fraco no paredão para que ela pudesse voltar da competição e permanecer no reality.

Depois, Manu discute com Victor Hugo: "Quero que o Brasil veja que você é um p. de um falso!", diz a cantora, pegando a planta, ops, o psicólogo, pelo colarinho: "É isso o que eu quero que o Brasil veja", rebate VH, deixando claro a sua vontade de que todos observem o descontrole da sister. Marcela aparta a briga.

Após a discussão, a cantora reclamou da postura do brother: "Falso! Dissimulado e falso. Falei para todo mundo nessa: 'admiro o quanto o Victor Hugo é fã desse programa. Penso na família dele. Não tenho coragem de votar no Victor'. Aí esse falso falou para Mari e Flay, que gostam de mim: 'vota na Manu'. E não tem coragem de falar na minha cara. Falso. E as pessoas estão vendo".