Douglas Maluf publica primeira foto com Paolla Oliveira

O amor é mesmo lindo, não é mesmo? Depois que confirmou durante o Carnaval seu namoro com Paolla Oliveira para esta coluna, que já tinha contado essa bola há um tempo, Douglas Maluf resolveu abrir um álbum de fotos com a amada. E o primeiro registro foi, hoje, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. O life training publicou uma foto das mulheres mais importantes de sua vida: Paolla, a filha e a mãe. "Elas Ser mulher é ser livre, é ser líder, é ser dona do próprio destino. Neste dia Internacional da Mulher, além de parabenizá-las, eu faço questão de ressaltar minha profunda admiração por vocês. Que a cada 8 de março, vocês possam comemorar mais e mais. Sempre donas de si e do próprio florescer", escreveu.