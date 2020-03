'Era uma vez o amor', diz Maria Gadu sobre o fim de relacionamento

Maria Gadú e Lua Leça estão separadas. Depois de oito anos de relacionamento, as duas decidiram colocar um ponto final no casamento, que foi oficializado em uma cerimônia intimista em 2017. No final do ano passado, surgiram os primeiros boatos de que elas já não dividiam o mesmo tempo em São Paulo, mas só agora a cantora resolveu confirmar o término da relação com uma foto do ex-casal publicada nas redes sociais.

"Era uma vez o amor. A amora, que pega firme no coração, balança as estruturas da existência, deixa sensível o sentido da vida. O amor, pra mim, não muda. É caminho único, de mãos múltiplas, de girassóis e tempestades, é e ponto. Sem final. Para o amor, pro meu amor, não tem final feliz, nem triste, porque não acaba", começou Gadu no texto, que ganhou vários comentários de amigos famosos da dupla.

E Gadu termina a homenagem se declarando. "Eu te amo, Lua. E o tempo nunca vai esquecer disso.Na foto, nossa família. impermeável e imperecível e se já não formamos um casal, nunca deixaremos de ser família.