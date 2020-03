Ex-jogador do Corinthians e apresentador da Band, Neto assumiu que vem acompanhando o 'BBB20' e abriu o jogo sobre o participante que mais detesta dentro do reality show da Globo: Pyong: "Vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou dar um pau naquele japonês, aquele que fica hipnotizando as pessoas. Ele é chinês? Seu chinês, você é folgado e seu pegar você, eu te quebro de porrada. Fica hipnotizando a turma lá", começou Neto arrancando gargalhadas dos convidados do programa 'Os Donos da Bola'.

Não satisfeito, Neto declarou a sua torcida para o Prior. "Esse cara é bom. Quem vai ganhar é o Prior e ele torce para o Corinthians. Todo mundo que está assistindo o programa tem que votar para esse japonês sair. Fica hipnotizando as mulheres da casa. Isso é um absurdo", resmungou.