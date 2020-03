Parece que a 'conselho' do Big Boss para beberem menos não foi levado muito à sério pelos brothers. Na madrugada de hoje, Mari bebeu demais, passou mal e teve que deixar a festa do 'BBB20' mais cedo. As câmeras da área interna foram cortadas temporariamente para não ser mostrada a sujeira pela casa do vômito da ex-Panicat, que foi atendida no confessionário.

Rafa teve que lavar o banheiro rapidamente porque ficou impossibilitado de usar pelos participantes. "Eu dei uma limpada por cima para a gente poder tomar banho", disse a influenciadora. "Você é um anjo", elogiou Manu. "Eu fiz o que tinha de fazer", respondeu ela. "Ainda bem que eu não bebi, imagina dar banho nela se eu estivesse bêbada?", refletiu Ivy deixando a Mari ainda mais constrangida pelo vexame. A sister chegou a aparecer nas câmeras com curativo no braço após o atendimento médico.